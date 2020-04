L’AQUILA – “Rivisitare le procedure circa l’obbligo dell’utilizzo dello Spid ed eliminazione dell’informativa sindacale per aziende con meno di cinque dipendenti, al fine di rendere più agevole l’utilizzo e l’accesso dello strumento finanziario della Cassa Integrazione in deroga”.

Questa la proposta avanzata dal gruppo consiliare di Forza Italia in Regione tramite il capogruppo Daniele D’Amario che sottolinea come “condividendo e apprezzando il lavoro svolto dall’assessore Fioretti, non vorremmo che adesso venisse tutto vanificato per inutili e piccoli cavilli burocratici non più obbligatori”.

“Per le piccole imprese abruzzesi è indispensabile ed urgente rendere immediatamente operative le procedure per la concessione della Cassa Integrazione in deroga e, quindi, snellire e semplificare al massimo le incombenze che le stesse aziende dovranno affrontare per accedere agli ammortizzatori sociali messi a disposizione dal Governo centrale – dichiara -. In questo particolare momento storico, dove una inaspettata e grave crisi ha colpito gran parte della nostra l’economia, è necessario mettere in campo azioni e risposte rapide andando a eliminare tutti quei vincoli burocratici non necessari e non obbligatori. Questa nostra proposta verrà inoltrata all’attenzione del Presidente della Regione Marco Marsilio chiedendo di accoglierla e, sopratutto, di non vanificare tutto lo sforzo messo in campo in questi ultimi giorni”.

“Pertanto – conclude il capogruppo D’Amario – all’assessore Fioretti chiediamo di fare in modo che le imprese abruzzesi possano immediatamente attivare gli ammortizzatori sociali ma senza l’obbligo dello SPID, tra l’altro sospesa addirittura dal Ministero del Lavoro, ed anche l’eliminazione dell’informativa sindacale per aziende con meno di cinque dipendenti poiché non prevista dai Decreti Ministeriali”.