L’AQUILA – Torna all’esame della Commissione regionale di Vigilanza il caso del reintegro dell’assessore regionale al Bilancio Guido Liris alla Asl dell’Aquila, di cui è dirigente medico.

Giovedì 28 maggio, alle ore 10 è infatti in programma l’audizione del direttore generale dell’azienda sanitaria, Roberto Testa, dopo la relazione del presidente della Commissione Pietro Smargiassi.

La settimana politica in Consiglio regionale, comunque, prende il via domani, martedì 26 maggio, alle ore 10, con la seduta della Commissione Agricoltura.

Al primo punto sono previste le relazioni trimestrali ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge regionale “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza.

Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”: Vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente e dei Commissari dei Consorzi di Bonifica: – Paolo Costanzi, per il Consorzio Centro – Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro; – Sergio Iovenitti, per il Consorzio Interno – Bacino Aterno e Sagittario; – Giancarlo Misantoni, per il Consorzio Nord “Teramo” – Bacino Tronto, Tordino, Vomano; – Michele Modesti, per il Consorzio Sud “Vasto” – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno; – Danilo Tarquini, per il Consorzio Ovest – Bacino Liri-Garigliano; la Commissione esprimerà il parere n. 4/2020 di iniziativa della Giunta regionale DGR n. 239/ P del 28.4.2020 L.R. 07 giugno 1996, n. 36 – art. 5 – D.P.R. 23.6.1962, n.947 – art. 7 – Nomina Consulte del Consorzio di Bonifica Nord, del Consorzio di Bonifica Centro, del Consorzio di Bonifica Sud, del Consorzio di Bonifica Interno e del Consorzio di Bonifica Ovest.

Audizioni: Vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente; adempimenti di cui all’art. 20, comma 1, della L.R. n. 45/2020. Trasmissione nota del Commissario del Consorzio di Bonifica Centro. Proposta di deliberazione del commissario di riorganizzazione del settore ambiente (depurativo) del Consorzio di Bonifica Centro.

Audizioni: Commissario Paolo Costanzi; stato di attuazione della legge regionale “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Audizioni: Vice Presidente Giunta regionale Emanuele Imprudente, assessori Febbo, Fioretti, Liris, Direttore Dipartimento Presidenza Emanuela Grimaldi.

Successivamente saranno esaminati i seguenti provvedimenti: “Norme in materia di turismo itinerante”; “Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l’abbattimento e l’espianto di alberi di olivo”; Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio). Audizioni: assessore Mauro Febbo, Direttore Dipartimento Sviluppo economico e Turismo Germano De Sanctis; Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne).

Audizioni: Vice Presidente Giunta regionale Emanuele Imprudente. Infine, la risoluzione “Doppio corrispettivo a carico delle imprese per la fruizione dei servizi di manutenzione stradale, manutenzione aree verdi e pubblica illuminazione, erogati negli agglomerati industriali di competenza dell’Agenzia Regionale delle Aree Produttive”. Audizioni: assessore Febbo; Casartigiani Abruzzo; Confindustria Abruzzo; CNA Abruzzo; Confapi Abruzzo; Confartigianato Abruzzo.

Sempre domani, alle ore 15, presso la Sala Ipogea, è in programma la seduta del Consiglio regionale.

Giovedì 28 maggio, alle ore 10, è in programma la Commissione di Vigilanza che, dopo aver audito Testa, discute della mancata assegnazione delle risorse del Fondo regionale per le borse di studio in favore dell’Adsu L’Aquila; relatore: Giorgio Fedele, correlatore: Americo Di Benedetto; audizioni: Piero Fioretti, assessore regionale; Eliana Morgante, presidente Adsu L’Aquila; Matteo Paoletti, rappresentante al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda D.S.U; Luca Grimaldi, Presidente Azione Universitaria; Maurizio Passacantando, rappresentante dell’Ateneo aquilano in seno al cda dell’Adsu.