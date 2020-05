GIULIANOVA – In odore di vacanze e per ridurre il più possibile i contatti è aumentata la richiesta di case vacanze con giardino e piscina. Il sito Casa.it parla di aumenti soprattutto (con numeri quadruplicati) in Sicilia, Toscana e Liguria. In Abruzzo invece? L’andazzo è diverso.

“C’è un calo importante delle richieste che arrivano da fuori regione”, ci raccontano dall’Agenzia immobiliare Tecnocasa di Giulianova.

“La ricerca delle case lo scorso anno partiva già da febbraio, adesso, invece, prevale l’incertezza nonostante le ben note regole comportamentali. Le richieste, ci dicono, arrivano solo dentro la regione.”