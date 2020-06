L’AQUILA – Le fughe verso il mare non saranno per tutti quest’anno, e così Casale Villa Le Marine , immerso nel verde, con la sua splendida piscina, è pronto ad accogliere gli aquilani anche in tempo di Covid. Dalle 9.30 alle 18.30 è tornato operativo uno dei luoghi più gettonati per chi non vuole rinunciare alla tintarella.

“Nel rispetto delle norme, massimo 23 persone potranno in vasca, che è stata sanificata ad hoc”, racconta a Laquilablog Gabriele Cancellieri.

Sul prato invece circa 70 persone, che potranno utilizzare i 6 gazebo per ombreggio. A controllare che tutto fili liscio e le persone rispettino le regole, ci sarà il nostro personale. Con pasti veloci e pizze andremo incontro alle famiglie.

“La gente – dice Gabriele – deve capire che va in un posto sicuro, dove trova un servizio migliorato e allo stesso prezzo”.