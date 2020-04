L’AQUILA – Sabato scorso si sono svolte, in modalità telematica causa Coronavirus, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per l’anno Lionistico 2020/2021.

Il nuovo presidente del Lions Club L’Aquila è l’avvocato Carlo Cobianchi.

Nel Consiglio direttivo, il presidente sarà coadiuvato dal I° vice presidente Massimiliano Laurini e dal 2° vice presidente Rocco Totaro.

Entrano a far parte del Direttivo i soci Pierfranco Colangeli, Pierluigi Loreto e Fausto Ronconi che andranno ad aggiungersi a Marisa Iannarelli e Angelo Cora, in carica dallo scorso anno; direttore responsabile del Comitato soci Drs sarà Mario Zordan, responsabile della Fondazione Lions Lcif sarà Francesca Ramicone.

Revisori dei conti sono stati eletti: Bruno Cetrullo, Francesca Ramicone, Bruno Balassone.

All’atto del suo insediamento il presidente indicherà i soci per le cariche di segretario, tesoriere, cerimoniere e responsabili di Comitati.

Il nuovo presidente e il direttivo eletto entreranno ufficialmente in carica dal 1 di luglio 2020, successivamente alla cerimonia del passaggio del martelletto.