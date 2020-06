SULMONA – “Non solo Santa Maria Capua Vetere: da Nord a Sud sono centinaia le carceri in condizioni disastrose e dove le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria lavorano in condizioni drammatiche. Orgoglioso dei parlamentari leghisti che vanno negli istituti penitenziari per preoccuparsi anche e soprattutto delle condizioni di chi indossa la divisa, come successo anche a Sulmona in provincia dell’Aquila. Mancano decine di poliziotti, ma il dramma è che manca soprattutto un ministro della Giustizia capace di fare il proprio lavoro”.

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo la visita in carcere del parlamentare Luigi D’Eramo nel pomeriggio di ieri, poco prima che avvenisse l’aggressione di un agente penitenziario da parte di un detenuto..