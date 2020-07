”Non era scontato che i Cantieri dell’Immaginario ci fossero, e che in così poco tempo si riuscisse a fare un cartellone di grande qualità” dice a Laquilablog Leonardo De Amicis direttore artistico della manifestazione.” Un mese fa, non avrei pensato a tutto questo, le norme che dobbiamo seguire non hanno reso facile l’organizzazione di questo cartellone trasversale, ma siamo riusciti a dare un grande segnale a questo settore messo in ginocchio dalla pandemia.