L’AQUILA – Un salotto virtuale, seguitissimo, per far fronte alle limitazioni imposte dal lockdown quello che si è “inventato” Stefano Palumbo, esponente dem aquilano.

”Cambia menti” lo ha chiamato, un talk in tempo di Covid, dove Stefano ha indossato a pennello l’abito dell’opinionista-moderatore.

“Mi sono subito reso conto di quanto fosse efficace discutere in uno spazio aperto come quello dei social -racconta a Laquilablog. – Ho invitato e sto invitando persone che con questi cambiamenti, si misurano in prima persona: dal commerciante all’artigiano, dai ristoratori alla psicologa, e ai medici. Da queste dirette sono venute fuori le difficoltà del momento che tutti però stanno affrontando con grande spirito propositivo”.