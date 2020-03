L’AQUILA – “Raccogliendo il grido di allarme del territorio, presenterò immediatamente un’interrogazione parlamentare al ministro dello Sviluppo Economico per sollecitare l’assunzione di iniziative urgenti rispetto alla vertenza che interessa all’Aquila il call center coinvolto nella commessa Wind3”.

Lo annuncia in una nota il senatore Gaetano Quagliariello, eletto per il centrodestra nel collegio L’Aquila-Teramo.

“Le ultime notizie – afferma Quagliariello – non appaiono infatti per nulla rassicuranti rispetto alle condizioni dei 157 lavoratori del call center, sulle spalle dei quali a quanto pare si intenderebbe scaricare il peso economico e contrattuale di dissidi tra le imprese interessate nella vicenda. Si tratta di una situazione non sostenibile, per di più in un momento di crisi generale e in particolare in un territorio che ogni giorno lotta per risollevarsi dalle conseguenze del terremoto”.

“È urgente – conclude – un intervento del governo che scongiuri con efficacia l’esito nefasto che ad oggi si prefigura”.