L’AQUILA – Fiocco rosa in casa L’Aquila Soccer School. Da un bellissimo progetto portato avanti dalla coppia Fabrizio Rossi e Maurizio Ianni, in collaborazione con la società Unione Aquilana Femminile del Presidente Maurizio Panepucci e dei dirigenti Italo Guetti e Alfonso Ciocca, è nata L’Aquila Soccer Women, squadra di calcio femminile che impreziosirà l’offerta calcistica e sportivo-aggregativa nel capoluogo. Da oltre 15 anni l’Unione Aquilana Femminile porta in alto i colori rosso-blu del capoluogo militando nel campionato Femminile Dilettanti sotto la guida del responsabile tecnico mister Fabrizio Di Marco coadiuvato da Luciano Di Giacomo.

Lo staff dell’Aquilana ha già nei primi anni 2000 pionieristicamente intuito il crescente desiderio per le bambine e ragazze aquilane di voler giocare a calcio, garantendo così per esse la nascita e la crescita di un bel movimento. La rosa è composta non solo da atlete provenienti dal bacino Aquilano, ma anche da studentesse universitarie da altre città abruzzesi e fuori regione che scegliendo l’Università degli Studi dell’Aquila magari avrebbero dovuto abbandonare il calcio giocato nella loro città d’origine, permettendo così negli anni di allestire ottime squadre fino al raggiungimento della serie C.

La neonata L’Aquila Soccer Women rappresenta la giusta fusione tra l’esperienza del collaudato gruppo dell’Aquilana e le potenzialità tecnico-organizzative e logistiche della scuola calcio d’élite L’Aquila Soccer School. L’Aquila Soccer Women disputerà per la prossima stagione il campionato di Eccellenza Regionale, confermando la rosa e tutto il validissimo staff tecnico, con quartier generale l’impianto Santa Giusta di Bazzano.

Il Responsabile designato della nuova squadra in seno al board della Soccer School sarà Italo Guetti. Intanto si sta lavorando alacremente per garantire un ottimo inizio di stagione sperando in una fine rapida e positiva dell’emergenza Covid-19 così da permettere a tutto lo sport di ripartire potendo programmare ed organizzare tutto nei tempi giusti.