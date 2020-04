La Figc ha deciso di posticipare al 2 agosto la conclusione della stagione sportiva 2019-2020 (fissato, come tutti gli anni, al 30 giugno).

La delibera mira a favorire la conclusione dei campionati se si riuscisse a tornare in campo.

“Tale determinazione -si legge nel testo- è assunta nel pieno rispetto delle raccomandazioni Fifa e Uefa, nelle more delle decisioni del governo e dell’approfondimento che leghe e Aic faranno in tempi brevi per la definizione del prolungamento dei contratti in scadenza