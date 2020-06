BUSSI SUL TIRINO – Il Ministero dell’Ambiente ha disposto l’annullamento d’ufficio ed in via di autotutela del provvedimento di aggiudicazione del 7/2/2018 del bando di gara per la bonifica del sito Montedison di Bussi sul Tirino (Pescara).

L’atto è stato firmato ieri dal dirigente preposto e inviato all’Ati che si era aggiudicata il bando. L’annullamento conferma le intenzioni ministeriali in tal proposito già annunciate in precedenza, e proseguite nonostante le osservazioni dell’Ati Dec Deme presentate nei giorni scorsi.

Secondo quanto si legge nelle 7 pagine del documento viene ritenuto senza fondamento l’eccezione di tardività del provvedimento di annullamento, adottato dopo 18 mesi dall’aggiudicazione; si parla di progetto con ‘scarso grado di approfondimento’, di carenze nel piano di caratterizzazione per cui ‘non può esserci alcuna certezza in merito alla stima a misura prevista (al 90%) per la computazione dei lavori’, cosa che potrebbe prevedere ulteriori spese, e che ‘chi inquina paga’.

Viene contestata alla Dec Deme anche l’affermazione secondo cui “la comunicazione (di annullamento ndr) che si riscontra preannuncia un provvedimento di annullamento in autotutela privo di motivazioni di interesse pubblico, connotate di concretezza e attualità e distinte rispetto al mero interesse al ripristino della legalità, sotto il profilo della rispondenza alla normativa tecnica vigente, idonee a giustificare la rimozione degli atti di gara”, tenuto conto della circostanza che risulta all’evidenza sussistente l’interesse pubblico alla realizzazione degli interventi di bonifica per la quale si rende necessaria la rimozione di tutti gli atti viziati, a partire dal bando e dagli atti di gara susseguenti fino all’aggiudicazione, quest’ultima fondata su un progetto ineseguibile, siccome non corredato, né corredabile, dai prescritti titoli abilitativi prodromici alla sua approvazione, a causa di vizi non più sanabili della progettazione preliminare posta a base di gara”.

“L’annullamento della gara – ha commentato il ministro dell’ambiente Sergio Costa – consentirà di restituire alla collettività abruzzese 47 milioni di euro che per lungo tempo è stato oggetto di controversie derivanti dall’inerzia dei soggetti responsabili del danno cagionato al territorio”.

“Utilizzeremo le risorse sbloccate per le aree pubbliche del Sin, quindi per i cittadini abruzzesi – ha aggiunto -lo svincolo delle risorse, con loro successiva riassegnazione al bilancio del ministero, garantirà una più celere risoluzione delle problematiche ambientali che per anni hanno interessato il territorio abruzzese. L’Edison, quale soggetto responsabile, sotto il vigile controllo del ministero, dovrà procedere, in quanto obbligato, a una rigorosa azione di bonifica delle aree”.

“Il provveditore in persona, Rapisarda, nella nota del 30/01/2020 inviata proprio a Lo Presti ha detto testualmente ‘Occorre altresì evidenziare che la nota del Consiglio Superiore dei LL.PP. n.605 del 24/01/2019 non costituisce parere consultivo ai sensi dell’art.127 del Dlgs.163/2006 e ss.mm.ii., piuttosto il resoconto di un primo esame istruttorio, reso da parte della Commissione relatrice, inviato dal Presidente generale, quindi privo di ogni rilevanza collegiale, in cui venivano evidenziate le carenze della progettazione definitiva esaminata’.

“L’Abruzzo e gli abruzzesi sono stati traditi dal ministero dell’Ambiente”, ha affermato il Forum H20, da sempre in prima linea sul fronte ambientalista nella vicenda della megadiscarica dei veleni Montedison di Bussi sul Tirino (Pescara). Il parere del Consiglio Superiore sul bando di gara per la bonifica di Bussi, che secondo il Forum il ministero ha preso come decisivo per annullare il bando, non sarebbe tale anche per il provveditore generale dei Lavori Pubblici.

Ecco perché gli ambientalisti considerano “un errore madornale la decisione definitiva del Dirigente del ministero dell’Ambiente, Lo Presti, di annullare la gara per la bonifica integrale con rimozione dei rifiuti delle discariche 2A e 2B a Bussi. Dal punto di vista politico prendiamo atto che le parole del ministro Costa a Bussi il 23 gennaio 2019 che annunciavano l’avvio in pochi giorni della bonifica smentendo in maniera addirittura sdegnata le ipotesi di annullamento della gara paventata da una sua dirigente, erano state dette al vento e, anzi, erano fuorvianti e velleitarie”, ha chiuso Renato Di Nicola per il Forum H2o commentando il Decreto del ministero dell’ Ambiente che annulla definitivamente la gara per la bonifica delle discariche 2A e 2B indetta a dicembre 2015 dall’allora Commissario di Governo Goio.

“Apprendiamo, con sconcerto e preoccupazione, che il Ministero dell’Ambiente ha adottato il decreto di annullamento di tutti gli atti della gara per la bonifica delle aree esterne Solvay del Sin di ‘Bussi sul Tirino’. Una vera e propria coltellata all’Abruzzo e agli abruzzesi. Eravamo ad un passo dalla realizzazione della bonifica delle discariche 2A e 2B, un’area tra le più inquinate della nostra regione, perché il Ministero poteva – come ho già rimarcato più volte – far avviare i lavori in pochi giorni da parte delle ditte aggiudicatarie, addebitando successivamente i costi alla Edison, responsabile della contaminazione”.

Ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa.

“Ora, però, che il Ministero ha azzerato l’intero procedimento e che la società Edison si oppone nuovamente di fronte alla Corte di Cassazione, chi farà la bonifica e quando? E soprattutto, chi si avvantaggerà di questa odierna decisione? La consigliera regionale, Sara Marcozzi, che fa da portavoce al Ministro Costa, dovrebbe rispondere a queste semplici domande, smetterla di difendere l’indifendibile e finalmente impegnarsi con lealtà per i cittadini abruzzesi. E’ un reiterato invito alla lealtà, quello che le rivolgo, visto che ha già tentato, pur sapendo di sbagliare, di rispedirlo al mittente”.

“Con questo annullamento, il Ministro Costa ci dice che la salute dei cittadini e la salubrità dell’ambiente possono aspettare: un vero paradosso per il Ministero che ha proprio il compito di difenderle! Noi affermiamo un NO deciso a questa scellerata azione e annuncio – dopo un rapido confronto con il Presidente Marsilio – che la Regione Abruzzo impugnerà il provvedimento del Ministero. Dopo tanti anni di attese, è arrivato il momento di combattere con tutte le forze affinché la bonifica, non solo delle due discariche ma dell’intero Sin di interesse nazionale, venga assicurata senza ulteriori ritardi. Salute, ambiente e lavoro al primo posto”, conclude Testa.