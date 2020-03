L’AQUILA – “Nella giornata di ieri siamo stati ricevuti dalla prof.ssa Eliana Morgante, neo-presidente Adsu L’Aquila, per fare luce insieme a rappresentanti degli studenti e amministratori locali sulla drammatica situazione dei 619 idonei non beneficiari, studenti che pur avendo i necessari requisiti di reddito e merito non possono ancora beneficiare della borsa di studio”.

Lo fa sapere in una nota Alessandro Maccarone, coordinatore degli studenti universitari del Centro Italia della Lega Giovani.

“Siamo lieti di apprendere che il Consiglio di amministrazione, riunitosi ieri pomeriggio, ha approvato bilancio dell’Azienda. Questo passaggio fondamentale permetterà l’avvio dell’iter di scorrimento delle graduatorie e consentirà l’erogazione di gran parte delle borse di studio. Vigileremo sul compimento delle procedure in tempi brevi e avvieremo le interlocuzioni necessarie per facilitare questo processo”, aggiunge.

“Ancora una volta ha pagato il lavoro portato avanti in silenzio e nelle sedi opportune, privilegiando il metodo del dialogo a quello del conflitto, linfa vitale di altre compagini politiche. Ringraziamo come Lega Giovani gli uffici competenti e il presidente Morgante per aver preso a cuore la problematica ed aver posto questa drammatica problematica al primo posto dell’agenda di priorità dell’Azienda”, conclude Maccarone.