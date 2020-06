CASTEL DEL MONTE – “L’arrivo della bella stagione avrà quasi sicuramente un impatto positivo sugli afflussi turistici locali”.

Lo conferma a L’Aquila Blog Davide D’Angelo, gestore dell’info point di Castel del Monte, il borgo di montagna in provincia dell’Aquila che, nel corso dell’ultimo weekend, ha registrato un vero e proprio boom di visitatori.

Con la fine del lockdown, spiega, le vie del paesino si sono infatti “letteralmente riempite, con alcuni dei turisti che hanno addirittura deciso di prenotare le visite guidate all’interno del museo diffuso”, nonostante gli ambienti angusti e le misure imposte dall’emergenza covid.

Allestito nei locali in disuso nel centro storico del borgo, il museo si sviluppa in particolare in sei tappe diverse, dove sono esposti antichi oggetti e strumenti che ricreano gli ambienti tradizionali del posto e descrivono la quotidianità della vita pastorale abruzzese del passato.

“Dalla riapertura, gli ingressi al suo interno sono ovviamente contingentati – precisa D’Angelo -. Per adesso ci stiamo organizzando in gruppi di poche persone e, per accedere, i visitatori dovranno dotarsi di tutti i dispositivi di protezione necessari”.