A breve il bonus vacanze previsto dal decreto Rilancio potrà essere utilizzato e l’Agenzia delle Entrate dà istruzioni su come ottenerlo.L’agevolazione, che arriva fino a 500 euro ed è rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Per richiedere l’agevolazione va effettuato l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA spa – Domanda possibile dal 1/7 al 31/12.