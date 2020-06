Il Decreto Rilancio ha innalzato, per il 2020, la misura del Bonus Pubblicità, trasformato in credito d’imposta, dal 30% al 50%, calcolato sull’imponibile dell’intero investimento 2020 e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali, come era fino allo scorso anno. Esso ha l’obiettivo di aiutare le aziende ed i professionisti a crescere utilizzando la pubblicità.

L’obiettivo del Bonus Pubblicità è incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e radio qualificati che devono avere la caratteristica obbligatoria di essere testate giornalistiche registrate al Tribunale con un direttore responsabile di riferimento.

Possono usufruire del Bonus pubblicità:

Imprese;

Lavoratori autonomi;

Enti non commerciali.

La richiesta deve avvenire con il modello telematico dal 1 al 30 settembre 2020. Il Bonus Pubblicità è un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione sul Modello F24.

Spese ammesse al bonus pubblicità

Le spese ammesse sono quelle relative all’acquisto di spazi pubblicitari su magazine stampati, digitali e siti internet con la fondamentale condizione.

Non rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo:

La realizzazione grafica pubblicitaria;

La pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc);

Pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google;

Spese per la produzione di volantini cartacei periodici;

Siti web non registrati come testata giornalistica.

Come beneficiare del bonus pubblicità?

Per poter usufruire del credito d’imposta al 50% sulla pubblicità, occorre programmare e realizzare un investimento pubblicitario nel corso dell’anno 2020.

Ci sono 2 fasi che impegnano il consulente in 2 momenti diversi:

La prenotazione

Inoltro della dichiarazione finale con il totale delle spese pubblicitarie effettuate.

Prenotazione credito d’imposta per spese pubblicitarie

Le prenotazioni, per il 2020, sono state spostate recentemente dal 1° al 30 settembre 2020.

Durante questo periodo di tempo, deve essere inoltrata, tramite una comunicazione ufficiale telematica, l’importo previsionale massimo delle spese 2020, compilando il Modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Gli importi indicati saranno quelli massimi ammissibili, ai fini della richiesta l’importo speso potrà essere inferiore ma non superiore.

Restano valide, le domande già presentate nella prima scadenza fissata dal 1° a il 31 marzo 2020 e poi spostata dal 1° al 30 settembre.

Dichiarazione telematica bonus pubblicità

Nella dichiarazione telematica, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021 deve essere indicato, il totale delle fatture effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Successivamente entro il mese di marzo 2021 arriverà la comunicazione ufficiale dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’elenco di tutte le società ammesse al credito.

