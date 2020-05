L’AQUILA – È stato pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila l’avviso per chiedere il bonus economico per le famiglie in condizioni di difficoltà economica. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti. La misura è destinata ai nuclei, anche se composti da una sola persona, con un isee fino a 6.000 euro. Il richiedente non deve aver compiuto i 65 anni alla data di scadenza dei termini per presentare la domanda, fissati al 27 giugno.

Modalità e condizioni per chiedere il bonus sono riportate nell’avviso, pubblicato in questa pagina https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1910&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 , dove è riportato anche il modulo per la domanda.

“Quest’anno, a seguito dell’emergenza covid, si è deciso di varare il provvedimento in anticipo rispetto al passato – ha commentato l’assessore Bignotti – ritenendo di poter dare un valido aiuto alle famiglie aquilane con redditi minimi, che in questo momento si trovano ancora di più in difficoltà. Abbiamo considerato anche che fosse necessario adottare una serie di azioni, che in base ad un’attenta programmazione, siano costanti e conseguenti nel tempo, andando nella direzione di garantire un flusso costante e diversificato di risorse sul territorio”