L’AQUIAL – La sospensione dell’erogazione dei buoni spesa da parte del Comune dell’Aquila “è suffragata da un parere tecnico-legale sottoscritto dal settore Avvocatura” dell’ente, “che – si legge in una nota – ha fornito un invito alla prudenza in ordine alla distribuzione dei tagliandi alla luce del ricorso presentato presso il Tribunale amministrativo del capoluogo d’Abruzzo”.

“Contestualmente i legali dell’ente intraprenderanno un tentativo per ottenere urgentemente maggiori chiarimenti in ordine alla decisione assunta dal presidente del Tar al fine di attuare azioni utili a garantire il rispetto della legalità e assicurare agli aventi diritto del contribuito di poterne usufruire in tempi rapidi”, si legge ancora nella nota diffusa dal Comune.