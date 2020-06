CAPORCIANO – Ingressi contingentati e utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione.

Anche l’abbazia di Santa Maria Assunta e l’oratorio di San Pellegrino, a Bominaco, hanno riaperto i battenti, attuando tutte le misure anti-contagio necessarie a un avvio della bella stagione in tutta sicurezza. Una bella stagione, quella di quest’anno, che afferma Chiara Andreucci, guida turistica che dal 2001 si occupa di spiegare le bellezze dell’antico complesso monastico benedettino insieme alla collega Dora Tennina, “è iniziata come se la pandemia non fosse mai esistita”.

“All’inizio – spiega a L’Aquila Blog -, pensavamo arrivasse meno gente. Invece abbiamo dovuto ricrederci, visto che, soprattutto a ridosso dei weekend, abbiamo avuto a che fare con un vero e proprio boom di turisti”.

Anche Bominaco, come altre località turistiche dell’Abruzzo interno, va via via confermandosi tra quelle mete che, nell’estate del covid, potranno più di altre godere della presenza di curiosi e visitatori proprio per la loro posizione e per l’importanza che rivestono. D’altronde, il valore storico e artistico di questo luogo è innegabile. Situato nel verde che solo la regione più verde d’Europa è in grado di offrire, rappresenta infatti la testimonianza intatta di quello che, in passato, è stato un complesso monastico benedettino famoso e imponente.

Fondato secondo alcuni per ordine di Carlo Magno, è composto a oggi da due edifici distinti: l’abbazia, un vero e proprio gioiello d’arte romanica e oggi usata prevalentemente per i matrimoni e le feste patronali e l’oratorio di San Pellegrino, edificato nel 1263 e tra le più alte testimonianze di pittura medievale abruzzese. Con le pareti e le volte interamente affrescate, è soprattutto quest’ultimo a suscitare l’interesse del drappello di turisti che, di anno in anno, è aumentato esponenzialmente, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “Cappella Sistina d’Abruzzo”.

E anche il 2020 sembra confermare questa tendenza, nonostante, precisa la stessa Chiara Andreucci, si entrerà “tenendo conto della situazione particolare e con la massima attenzione alle misure anti-contagio previste dalla normativa”.

“Gli accessi saranno organizzati per piccoli gruppi – dice – e le modalità saranno valutate di volta in volta, a seconda del fatto che ad entrare siano singoli turisti o intere famiglie. Tutti, inoltre, dovranno essere dotati di mascherine, mentre per quanto riguarda la sanificazione delle mani, metteremo a dispozione un apposito dispenser di gel disinfettante all’interno delle strutture. Come sempre, chi arriverà davanti al cancello troverà affisso un calendario e, in base al giorno, potrà chiamare me o la mia collega per far visita sia alla chiesa che all’oratorio”.