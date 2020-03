L’AQUILA – “Nel momento in cui si dice alla gente di non uscire, evitare il contatto e limitare allo stretto necessario il contatto, mi pare una richiesta bizzarra per usare un eufemismo”.

Così il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, in diretta su Facebook per l’oramai consueta conferenza stampa virtuale, rispetto alla richiesta del Partito democratico di convocare subito una riunione del Consiglio comunale.

“Non c’è, peraltro, alcun regolamento approvato che consente di svolgere sedute in remoto, lo abbiamo fatto per la giunta e siamo in attesa dell’autorizzazione della prefettura, ma un conto è la giunta un altro il Consiglio. Peraltro non viene meno la comunicazione a consiglieri e assessori, parimenti il mio telefono è sempre accesso come possono testimoniare consiglieri di maggioranza e opposizione a cui rispondo a tutte le ore”, ha aggiunto. (m.sig.)