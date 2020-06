L’AQUILA – A Valeriano, tredici anni affetto da una rara malattia genetica, il Covid ha sottratto i servizi essenziali, ovvero quelle cose che garantiscono il percorso riabilitativo. Mamma Barbara e papà Vittorio, in arte Wonder Woman e Batman, però, hanno preferito tenerlo protetto in casa, non facendo entrare terapisti e medici. Lo fa Laquilablog per la prima volta con la sua telecamera. Valeriano appena ci vede sprizza di emozione, sono gli occhi a parlare. Accanto a lui il fratellone Leonardo che lui adora, Barbara e Vittorio che nei panni di due genitori supereroi affrontano una quotidianità dura, ma di una delicatezza unica.

“Il lockdown di Valeriano è stato anche questo disegno -dice Barbara -, una finestra sul mondo dove si vede il web, l’unica cosa che vive oltre a noi”. Due anni fa, a Valeriano, grazie ad una raccolta fondi, è stata donata una macchina speciale per rendergli il mondo più accessibile.