L’AQUILA – Sbotta Natalia Nurzia, che questa mattina ha inscenato un sit in di protesta davanti al suo storico bar in piazza Duomo a L’Aquila.

È tutto pronto, manca solo la macchina per il caffè e il lampadario, ci sono gli spazi e i bagni racconta a Laquilablog, ma non è ancora possibile riaprire.

Direttore dei lavori e progettisti non mi danno risposte. Sono quattro anni che mi sono trasferita per i lavori, adesso basta, non me ne vado più da qui.

Sentiamo.