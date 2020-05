L’AQUILA – Boccone amaro per Michela Pacioni, gestore per due anni del Bar Pasticceria Cioni a L’Aquila che non riaprirà il suo locale e non a causa Covid.

“Sono stata invitata dal Tribunale dell’Aquila a lasciare la struttura – racconta a Laquilablog. – Ad ottobre del 2019 praticamente, ho ricevuto la comunicazione, attraverso la notifica di una una sentenza, che la proprietà del punto vendita era passata in mano al Tribunale e quindi nel giro di tre mesi avrei dovuto lasciare il locale. Se avessi saputo del fallimento – dice -, non avrei mai intrapreso una scelta del genere per la quale ho investito due anni di vita e 70 mila euro di lavori”.