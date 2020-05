L’AQUILA – Sono tornati operativi per questa nuova “normalità” pur sapendo che il “rodaggio” sarà impegnativo. Lo staff del bar tabaccheria Cin Cin alla rotonda di Campo di Pile ha accolto i clienti non solo con i suoi super panini ma con un restyling all’insegna della sicurezza. Divisori in plexiglas con singole postazioni, per permettere di consumare in tranquillità.

I clienti – raccontano a Laquilablog -, si sono mostrati disciplinati e ben disposti a rispettare le regole”.