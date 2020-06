L’AQUILA – Ieri prima uscita ufficiale a L’Aquila per L’Asd Bandierai dei Quattro Quarti dopo lo stop forzato causa Covid-19.

I Bandierai sono stati invitati a rappresentare i colori della Città al tavolo di confronto con la cittadinanza sulla ferrovia L’Aquila-Roma Collegamenti ferroviari veloci organizzato al Parco del Sole dall’associazione “Città di persone” con la presidente Roberta Gargano, al quale hanno partecipato attivamente i comitati cittadini, le parti politiche e le associazioni del territorio.

Un tavolo di confronto che ha visto lo scambio di idee su tematiche che oggi, a seguito del lock down, si rendono urgenti al fine di uno sviluppo economico e sociale del territorio aquilano e non solo. Un incontro fortemente voluto dalle realtà aquilane come Jemo ‘nnazi, Mamme per L’Aquila, Conflavoro, Cna e Confesercenti, attive sul territorio per lanciare un messaggio di rinascita e di collaborazione al quale L’Asd Bandierai dei Quattro Quarti si unisce con il motto Per Aspera ad Astra.

“La caratteristica che ci contraddistingue è lo spirito di collaborazione che abbiamo da sempre ,sin dalla nostra fondazione.Siamo dell’idea che solo attraverso la collaborazione tra Associazioni e Istituzioni, solo creando un legame forte e stabile, potremmo vedere L’Aquila ricostruita, non solo negli edifici ma anche nello spirito”, spiega il presidente dell’associazione Luca De Meo.