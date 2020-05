L’AQUILA – “Bambini che hanno addosso una situazione di “malessere” – racconta a Laquilablog, la pediatra aquilana Emanuela Iorio –, lo stiamo riscontrando dalle visite in ambulatorio che sono riprese in questi giorni. Le mamme mi chiamano perché i bambini dormono male, e soprattutto tra i più piccoli manca l’avvicinamento con i coetanei, non scatta insomma quel meccanismo naturale”.

Bambini i che vogliono tornare a scuola e lo manifestano con tanti piccoli segnali. Altro problema, poi, l’aumento di peso dovuto all’inattività.

“Un appello alle mamme – dice la Iorio, a tenere d’occhio l’alimentazione, l’orario della buonanotte, e la costante dei videogiochi”.

Vediamo.