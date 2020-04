ROMA – Il giorno della data dell’esame di maturità sarà il 17 giugno “e l’esame orale partirà da un argomento che non sarà una tesina ma un argomento da cui partiranno scelto con i loro prof. Si parte da un argomento di indirizzo”.

Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a Skuola.net.

“L’esame i stato non è un interrogatorio ma l’apice di un percorso non può riguardare quanto no è stato fatto”.