AVEZZANO – Il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative di Avezzano, Tiziano Genovesi, apre la sede elettorale: dopo la discesa in campo “benedetta” dallo stato maggiore del partito nazionale e regionale, il 40enne imprenditore, domani alle 18,30, inaugura il quartiere generale dei salviniani e della coalizione in una elegante struttura che si trova in viale Corradini, 97-101, in pieno centro.

La sede elettorale, nelle intenzioni del candidato sindaco e della dirigenza della Lega, “deve essere una sorta di casa del cittadino, dove ricevere ed ascoltare direttamente dalla società civile istanze e problematiche, come nella tradizione e nei principi che caratterizzano i salviniani”.

A presenziare l’evento i vertici regionali del partito, guidati dal coordinatore abruzzese, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, oltre a cittadini e sostenitori. Presenti anche il vice presidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, ed alcuni assessori e consiglieri regionali della Lega, partito azionista di maggioranza nella coalizione di centrodestra che dal 10 febbraio dello scorso, dopo il trionfo elettorale, governa la Regione Abruzzo.

“Dopo essere scesi in campo abbiamo cominciato a lavorare a testa bassa per vincere le elezioni e dare una prospettiva di prosperità e sviluppo alla nostra città e al nostro territorio – spiega Genovesi -, l’apertura della sede elettorale è un altro tassello. Abbiamo la macchina già in corsa e speriamo che presto anche i nostri alleati si mettano a marciare con noi nella consapevolezza, anzi nella certezza, che solo correndo uniti si vince e si assicura un futuro alla nostra comunità”.