L’AQUILA – “Il grave episodio avvenuto ieri ad Avezzano in cui un carabiniere è stato colpito al volto da un cittadino di origine dominicana ci spinge a due riflessioni molto importanti: la prima è che dobbiamo tutelare ancora di più le forze dell’ordine, gli uomini e le donne che garantiscono la nostra sicurezza, e meritano tutto il rispetto e tutta la riconoscenza che si deve a chi mette a repentaglio la propria vita sulle strade delle nostre città. La seconda considerazione è che dobbiamo essere consapevoli che non esiste un delinquente tipo, di colore o bianco, straniero o compaesano”.

Così, in una nota, La deputata M5s Valentina Corneli.

“La delinquenza esiste e basta, e strumentalizzare vicende come questa può solo istigare altra violenza. L’impegno di chi rappresenta le istituzioni è quello di garantire alle forze dell’ordine tutti gli strumenti necessari allo svolgimento della loro funzione, quindi dotazioni specifiche e equipaggiamenti di autodifesa, affinché episodi come questo non accadano più. Dunque vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà a Vito Lamendola, il militare vittima della grave aggressione di ieri, che dovrà subire un intervento chirurgico. Siamo vicini a lui e a tutte le divise dei vari reparti delle forze dell’ordine che coraggiosamente, tutti i giorni, servono lo Stato”.