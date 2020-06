L’AQUILA – Mentre Daniele Cammarota si trova ancora ricoverato al reparto di Rianimazione dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila in condizioni molto gravi, c’è un’intera comunità che prega per lui: quella di Pizzoli, il paese che l’ha visto crescere e dove il giovane è molto conosciuto anche per aver giocato con la locale squadra di calcio.

“Forza Daniele, siamo tutti con te.. Sei un leone, ce la farai. Non mollare”. È uno dei messaggi pubblicati sulla sua bacheca Facebook dagli amici.

Nella notte di ieri, il ragazzo di origini campane stava rientrando a casa quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un albero, lungo la strada statale 80 nei pressi di San Vittorino, riportando numerosi traumi e ferite. È stato soccorso e trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e ora si trova in prognosi riservata.