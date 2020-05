L’AQUILA – Nella tarda serata di ieri, ignoti hanno preso di mira un mezzo di proprietà Gruppo Storico Sbandieratori Città Di L’Aquila, danneggiandolo. A notare la scena un passante che, a bordo della propria auto, ha subito allertato le forze dell’ordine e alcuni membri del direttivo dell’associazione, che hanno così subito provveduto a esporre regolare denuncia a carico di ignoti.

“Credevamo che questo difficile periodo, avesse reso tutti noi, delle persone migliori, ma evidentemente non è stato così – ha commentato il gruppo con un post su Facebook -. I danni economici e morali, andranno a influire negativamente sui futuri progetti che l’ associazione aveva in programma, dato che vive di manifestazioni e feste che in questo periodo storico sono state sospese. Non ci aspettiamo che coloro che hanno agito, si costituiscano e risarciscano quanto arrecato, ma gradiremo un messaggio di scuse anche in anonimato. Torneremo più forti di prima, con la nostra passione, la nostra grinta e l’ incolmabile amore per la nostra città! Nessun gesto di questo tipo potrà abbatterci.