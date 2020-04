L’AQUILA – Da ieri, lunedì 6 aprile, il numero verde comunale attivato per l’emergenza coronavirus (800.666.622 attivo dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì al venerdì) è a disposizione anche per ricevere le richieste di beni di prima necessità e generi alimentari da parte dei cittadini aquilani in difficoltà. A recapitare a domicilio i pacchi solidali saranno poi gli alpini del 9° Reggimento.

La fase di distribuzione è affidata alle penne nere, quella di raccolta dei beni alla Caritas San Giovanni Battista, il coordinamento dei volontari deputati allo smistamento del materiale alla Casa del volontariato dell’Aquila.

“Questa è la filiera che come Comune abbiamo promosso e tutte le associazioni che volessero contribuire e dare una mano possono farlo contattando la mail info@casadelvolontariatoaq.it oppure il numero di telefono: 324-8916723 per il necessario coordinamento. Gli alpini che effettueranno il servizio saranno in divisa e riconoscibili, non aprite ad altre persone che potrebbero presentarsi con una motivazione simile. Il mio ringraziamento va alle decine di volontari che si sono messi a disposizione per garantire un servizio, completamente gratuito, che il Comune offre a quanti hanno bisogno di un sostegno in questo particolare momento legato all’emergenza coronavirus”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

A seguito dell’attivazione del servizio di consegna a domicilio, più di ottanta pacchi di generi alimentari sono stati consegnati tra domenica e lunedì in risposta alle richieste di aiuto che erano già pervenute.

“Al fine di evitare qualunque elemento di polemica che rischierebbe di disorientare la popolazione va precisato che questa azione è frutto dell’impegno della rete di associazioni di volontariato attiva in città ed è cosa diversa dai cosiddetti ‘buoni alimentari’, relativi alle somme stanziate dal Governo per sostenere i cittadini che versano in condizione di difficoltà economica a causa del Covid19. Per lo stanziamento dei contributi il Comune dell’Aquila ha definito scorso i criteri di distribuzione e nei prossimi giorni provvederà a pubblicare sul proprio sito internet l’avviso per le relative domande”, ha specificato il primo cittadino.