L’AQUILA – Anche l’Ater Aquilana, l’Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale, come tutte le altre della regione, viene in aiuto agli inquilini in questo momento critico.

“Fino alla fine di luglio -dice ai nostri microfoni il presidente Isidoro Isidori, – sono sospesi i canoni di affitto degli appartamenti, ma anche dei locali commerciali e di quelli con canone concordato. Siamo anche “chiudendo” con la struttura di missione la rendicontazione per avere ulteriori stanziamenti per le ristrutturazioni post sisma”.