L’AQUILA – “La chiusura del laboratorio tamponi nell’ospedale di Avezzano non c’è stata e non ci sarà”.

Così in una nota il direttore generale della Asl provinciale dell’Aquila Roberto Testa.

“Quale rappresentante legale dell’Azienda mi sento in dovere di rassicurare la popolazione come tale servizio, strategico per l’attività assistenziale, continuerà ad essere funzionante”, aggiunge.

“Non posso non manifestare, parimenti, viva preoccupazione per notizie, non rispondenti al vero ed erroneamente attribuite allo scrivente, che vengono rilasciate a mezzo organi di stampa”.

“Notizie”, conclude Testa, “che ingenerano infondati allarmismi e, quanto meno, determinano un senso di sfiducia degli utenti verso il servizio sanitario, mortificando gli sforzi ed avvilendo il lavoro quotidiano di tanti operatori della sanità, anche tenuto conto della fonte istituzionale da cui provengono”.