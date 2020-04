Da oggi è disponibile, anche in Italia, un nuovo servizio di streaming. Si chiama Quibi e le sue principali caratteristiche sono due: è appositamente pensato per essere usato sugli smartphone, e nessuno dei suoi contenuti supera i 10 minuti di durata. Il nome Quibi nasce dall’unione delle parole “Quick Bites” (“bocconi veloci”); il servizio è fatto da video pensati per essere appunto come degli spuntini, quando si ha tempo e voglia di vedere qualcosa ma non si può o non si vuole accendere la tv o aprire Netflix.

L’iniziativa, che ha raccolto finanziamenti da 1,8 miliardi di dollari, ha visto i due ex Ceo al lavoro per due anni: “Sara’ un enorme successo o un flop totale”, ha detto al New York Times Michael Goodman, esperto di media a Strategy Analitycs.

Prima dell’epidemia Quibi doveva essere il diversivo da consumare in fila da Starbucks, nel tragitto in subway o su una macchina Uber. Con milioni di persone a casa, Covid ha cambiato l’equazione: i “bocconcini” della nuova app se la dovranno vedere con gli ampi cataloghi di Netflix, Amazon, Disney+ e altri, tutti fruibili su qualsiasi schermo, dallo smartphone all’iPad alla tv di casa.