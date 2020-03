“Da lunedì o al più tardi da martedì tutte le regioni italiane avranno le mascherine che servono ai medici, agli operatori sanitari, ai malati e quant’altro gira intorno a questo dramma”. A prometterlo è il neo Commissario all’emergenza, Domenico Arcuri.

”Fino a ora veniva distribuito 1 milione di mascherine. Ieri ne abbiamo distribuiti 3 milioni, nella prossima settimana contiamo di riuscire a incrementare questa dotazione – continua Arcuri -. Il fabbisogno è di 90 milioni di mascherine al mese. Abbiamo attivato tutti i canali. Stiamo parlando di numeri straordinari”.

“Domani scatterà il nuovo incentivo del CuraItalia: abbiamo messo 50 milioni di euro a disposizione delle aziende italiane che vogliono riconvertirsi o iniziare la produzione di dispositivi di produzione individuale. Oggi ne produciamo pochissimi, ma in pochi giorni abbiamo oltre 100 aziende pronte a partire”.

Arcuri rileva poi che “180 aziende delle Camere della moda si sino messe insieme e hanno creato due filiere per produrre due milioni al giorno di mascherine. L’obiettivo è avere in poco tempo una quota sufficiente di produzione nazionale. Oggi distribuiremo 150 ventilatori: in un giorno il 30 per cento di quanti sono stati distribuiti finora”.