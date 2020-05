L’AQUILA – “Dopo 10 anni di lunghe attese condite da promesse non mantenute da parte delle passate amministrazioni, finalmente il Comune ha sbloccato l’iter per la riqualificazione dell’area del vecchio campo di calcio del paese che in seguito al sisma è stato utilizzato come campo tenda”.

È quanto si legge in una nota dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico (Asbuc) di Aragno.

“Con la delibera di giunta di oggi viene approvato il progetto di fattibilità tecnico economica propedeutica alla realizzazione definitiva, ci auguriamo trovi realizzazione in tempi certi perché il paese lo reclama da tempo”.

“Non possiamo non elogiare il consigliere Leonardo Scimia per l’impegno e la perseveranza messa in campo per raggiungere questo primo grande risultato per Aragno. Siamo certi continuerà ad essere al nostro fianco anche in futuro per garantire la realizzazione dell’opera”, conclude la nota dell’Asbuc.