L’AQUILA – Ha discusso la tesi in videoconferenza dalla sua casa dell’Aquila laureandosi al Politecnico di Torino e brindando in soggiorno.

Camilla Celeste, 24 anni, è rientrata in città il 6 marzo, dopo che il rettore ha deciso di sospendere le lezioni e prima che scattassero le restrizioni a livello nazionale.

Oggi l’agognato traguardo: la laurea magistrale in Ingegneria gestionale, arrivata dopo un tirocinio alla Bosch.

Si tratta di una delle prime lauree in modalità remota da quando è scattata l’emergenza Coronavirus. Per il Politecnico di Torino, così come per molte altre Università, cerimonia formale con tanto di festeggiamenti solo rinviata.