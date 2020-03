L’AQUILA – Il settore Opere pubbliche e Sport del Comune dell’Aquila ha approvato il progetto per la realizzazione di una tribuna coperta metallica al campo sportivo “San Rocco” di Pianola.

Lo ha reso noto l’assessore allo Sport, Vittorio Fabrizi. Per l’intervento sono stati impegnati 100mila euro.

“Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale sugli impianti sportivi del territorio comunale – ha spiegato Fabrizi – dopo gli interventi sui campi di Paganica, Monticchio e Preturo, ora anche su quello di Pianola si andrà a effettuare un lavoro significativo con l’installazione di una tribuna coperta. Queste operazioni si aggiungono a quelle che hanno interessato anche gli impianti più grandi, come nel caso dello stadio Gran Sasso “Italo Acconcia” di Acquasanta, per renderlo interamente fruibile (1 milione e 400mila euro), del Circolo Tennis, dove sono appena iniziati dei lavori per 400mila euro, del campo di San Gregorio (1 milione di euro) e della messa in sicurezza dello stadio Fattori (250mila euro). Va ricordato che sono stati pianificati una serie di interventi a piazza d’Armi, per 2 milioni e 400mila euro, che riguardano le varie strutture e che termineranno entro un anno”.