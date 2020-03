La quarantena o gli inviti a rimanere in casa hanno provocato un’impennata dei download di app e nella classifica di quelle più scaricate non si trovano solo quelle dedicate a conferenze e lezioni online ma, soprattutto, quelle che potrebbero essere utili per rimanere informati sul Covid-19.

Apple ha deciso di prendere una ferma posizione contro le applicazioni sul coronavirus che non provengono da istituzioni riconosciute bloccandone la pubblicazione su App Store, come riportato da CNBC.