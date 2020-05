L’AQUILA – Mascherine e soprattutto guanti in lattice sono i nuovi “abbandoni” a L’Aquila, i cittadini sono stati ligi alle regole di #iorestoacasa, ma molti non hanno perso la cattiva abitudine di buttare a terra i rifiuti.

Uno spettacolo che non avremmo voluto vedere in città, nelle frazioni, nei piazzali dei supermercati, davanti le banche e gli uffici postali, nelle rotonde, sui marciappiedi, insomma ovunque un mare di guanti e mascherine – afferma in una nota l’Asm, società di raccolta e smaltimento dei rifiuti – . In un momento così difficile un gesto come questo, gettare guanti e mascherine a terra, oltre ad essere poco igienico, è una mancanza di rispetto verso se stessi e verso la nostra città.

È necessario , oggi più che mai, prestare attenzione alle nostre azioni quotidiane poiché i danni che provochiamo nel presente saranno ancor maggiori domani. Sono comportamenti irresponsabili, da evitare.

Le regole ci sono e vanno rispettate; l’Istituto superiore della Sanità sin dai primi giorni dell’emergenza ha dato specifiche indicazioni che Asm spa ha prontamente diffuso sui social e sulla stampa locale.

Mascherine, guanti in lattice o di plastica, fazzoletti di carta e rotolo di carta vanno inseriti in doppia busta, chiusi con molta attenzione usando possibilmente lacci o nastro e smaltiti nel bidone o contenitore Verde del Secco Residuo Indifferenziato.