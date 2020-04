L’AQUILA – Ispettori della Asl hanno rilevato la mancanza del rispetto delle misure anti contagio in una casa di riposo dell’Aquila: nella struttura sarebbero stati trovati anziani ammassati in sala tv e alla mensa.

Secondo quanto ha svelato Il Messaggero l’ispezione c’è stata all’inizio di aprile, quando circa 50 ospiti sono stati trovati seduti su divani, poltrone e sedie a rotelle vicini tra loro.

Non solo tradendo le restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ma persino qualsiasi tipo di buon senso.

Le case di riposo, com’è noto, si sono rivelate delle autentiche bombe a orologeria, non solo nelle regioni del nord ma anche in Abruzzo coi casi registrati a Pescara e Sulmona.

La Asl ha notificato all’amministratore della società che gestisce la struttura una serie di prescrizioni da attuare immediatamente. Tra queste quella di disciplinare l’affluenza in sala tv in modo tale da evitare assembramenti, l’areazione dei locali per il ricambio dell’aria, l’organizzazione del servizio mensa in più turni in modo tale da garantire la sicurezza degli anziani.

È stato imposto anche il potenziamento degli operatori, almeno uno per piano.

In più chi ha necessità della badante dovrà restare in camera, mentre per le assistenti è scattato l’obbligo di registrazione, di misurazione della temperatura corporea e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione personale.