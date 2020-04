L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha organizzato un servizio speciale di trasporto dei parenti delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009, in occasione della ricorrenza dell’undicesimo anno dalla tragedia, per consentire loro di andare al cimitero per far visita ai propri cari.

In particolare, domenica 5 e lunedì 6 aprile partiranno contemporaneamente 3 autobus dell’Ama ogni mezzora, dalle 8 alle 19,30. Ogni bus porterà al massimo 4 persone: pertanto, per ogni corsa verranno accompagnate 12 persone.

Per poter usufruire del servizio (che l’Ama renderà gratuitamente), i familiari delle vittime dovranno chiamare il numero verde dell’emergenza coronavirus 800.666.622 fornendo delle indicazioni sull’orario preferenziale della visita e i nominativi di massimo 4 persone. Le famiglie potranno lasciare l’auto nel piazzale esterno del terminal di Collemaggio. Una volta arrivati all’ingresso del cimitero, personale del Comune provvederà a gestire il loro ingresso .

“Ci sembra doveroso essere vicini e assistere chi ancora oggi vive con profondo dolore la perdita di affetti per il sisma del 2009. Le restrizioni legate al coronavirus impongono forme e modalità di visita straordinarie, autorizzate da Prefettura e Questura, che ringraziamo per la sensibilità mostrata nel concedere questa deroga. Il nostro ringraziamento va anche ad Ama e al suo personale che si sono messi a disposizione della comunità per fornire un servizio importante nel giorno più doloroso per la città dell’Aquila” dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti.