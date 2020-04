L’AQUILA – Rispetto al terremoto quella di oggi “è una emergenza molto più lenta ed estenuante, ricordo la tragedia e i morti, l’ospedale come un film in bianco e nero con le persone bianche di polvere, morti insieme ai vivi, un’esperienza indimenticabile. Questa è più subdola, non abbiamo la percezione del nemico che ci sta aggredendo”.

Così Sabrina Cicogna, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia dell’ospedale dell’Aquila, in occasione dell’anniversario del sisma del 6 aprile 2009.

“Allora c’era l’abbraccio, la consolazione, adesso c’è quasi la diffidenza l’uno con l’altro”, fa osservare.