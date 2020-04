L’AQUILA – Popolo temprato dalla storia ad affrontare e superare prove difficili. È questo il titolo del messaggio inviato dal Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi alla Comunità aquilana, per il 6 aprile 2020, in cui ricorre l’undicesimo anniversario del sisma che ha colpito la Città dell’Aquila.

Un messaggio che nella sua prima parte viene dedicato alla situazione in cui, non solo la Città dell’Aquila, ma anche l’intera Italia sta vivendo: un tempo travolto da ‘onde d’urto’ non sismiche ma ‘virali’, che per Covid-19 hanno prodotto rovinosi sussulti sanitari. Vengono evidenziate le ‘risorse nascoste’ che possono essere utilizzate quando ‘si prende coscienza collettiva del disastro che ci ha travolto.

Il Cardinale Petrocchi rimarca l’importanza di mantenere uno ‘schieramento compatto della Comunità’ sia civile come ecclesiale per poter combattere e vincere il coronavirus. Alla luce di questo preambolo viene ricordata l’importanza di una chiamata alla mobilitazione non di ‘minoranze attive’ seppur ampie nel loro schieramento, ma bensì di una risposta collettiva, in cui tutti si sentano partecipi di questa lotta, con un impegno che diviene impresa non soltanto delle Istituzioni, ma di tutta la comunità civile e religiosa a una ‘solidarietà intera’ che ponga l’attenzione ‘a rilevare e soccorrere le nuove urgenze suscitate dalla condizione emergenziale’.

I gesti e i volti della gente che ha vissuto la tragedia del sisma del 2009, sono segnati oggi dalla stessa ‘dignità indomita e fierezza operosa’, che nei momenti tristi di undici anni fa ha permesso al cuore della comunità di ‘pulsare flussi di coraggio, di cittadinanza etica e di tenace fiducia’ tradotta in una ‘partecipazione intelligente e fattiva’.

L’Arcivescovo Petrocchi, nella seconda parte del suo messaggio entra appieno nel tema del ricordo dei tristi giorni che colpirono l’Aquila nel 2009, affermando come questo periodo, oggi sia ‘avvolto da un velo di tristezza aggiunta’.

Ancora una volta il suono dei 309 tocchi della campana della Chiesa delle Anime Sante a Piazza Duomo, sarà una voce nella notte, per ricordare le vittime del terremoto. Pur rimarcando un percorso ecclesiale storicizzato, nel suo messaggio il Cardinale Arcivescovo non vuole dimenticare coloro che sono stati vittime di questa nuova tragedia della Pandemia. I ‘suoni mesti e solenni, intendono abbracciare con la loro eco anche il dolore di tutte le famiglie che hanno perso i loro cari, spesso in circostanze strazianti, a causa del micidiale contagio’. I tocchi della campana, una piazza apparentemente vuota ma piena della presenza morale ed affettiva non solo della Comunità aquilana ma anche di tutta l’Italia, saranno sostenuti quest’anno da un gesto che tutti saranno chiamati a compiere in Abruzzo e nel Paese: illuminare le finestre ed i balconi, con la luce di una candela, alla mezzanotte tra il 5 e il 6 aprile prossimi, non solo per i 309 morti e 1.500 feriti del 2009, ma anche per le migliaia di morti per covid-19, ‘perché alle luci del firmamento aquilano si aggiungano altri bagliori, simbolo di un’altra appartenenza destinata ad ardere per sempre’.

La lezione della storia che passa dai tragici eventi di queste settimane, non vanno letti solo ‘attraverso lenti interpretative culturali e scientifiche, ma anche alla luce della fede.

La Settimana Santa di quest’anno, sarà introdotta dal ricordo del ‘calvario aquilano’, in cui come nel 2009, le 3,32 cadranno il Lunedì Santo. Ma, in realtà, sarà significata dalla certezza che come credenti, ‘ogni sofferenza, abitata dalla Pasqua di Gesù, viene riscattata e resa fonte di salvezza. Per questo il terreno umano dove è stato sparso un grande dolore, se vivificato con l’acqua del Vangelo, fruttifica in sovrabbondante risurrezione’.

Ecco il testo integrale del messaggio del cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi: