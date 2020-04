L’AQUILA – “Più di duecento fascicoli aperti sui crolli e nessuno toccato dalla prescrizione“, racconta ai nostri microfoni il sostituto procuratore Fabio Picuti, aquilano, pm del processo alla Commissione Grandi Rischi.

”Chi ha costruito gli edifici ha procurato le morti, non il terremoto. Questo abbiamo capito in anni di indagini, iniziate con difficoltà logistiche e di reperimento informazioni. In questi anni ho vissuto scene toccanti come le testimonianze dei familiari delle vittime, i sopralluoghi, gli oggetti che raccontavano vite spezzate. Momenti che hanno lasciato il segno”.