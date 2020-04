L’AQUILA – Massimo Cinque, da undici anni piange sua moglie, Daniela, e i figli Davide e Matteo. Ha perso tutto, questo medico aquilano, nel crollo della sua abitazione di Via Campo di Fossa. Quella notte era a Sulmona, dove esercita come pediatra. La sua professione lo ha aiutato a tracciarsi un “solco” in questi undici anni.

“Le ferite che ho addosso non si rimargineranno mai – ci racconta. Mia moglie la sento accanto a me, e miei figli sono angeli che mi guardano da lassù’.”