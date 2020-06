L’AQUILA – Ho continuato a lavorare da casa per i miei ragazzi, a migliorarmi come allenatore per imparare altre cose ed essere pronto a nuove sfide. Racconta a Laquilablog il suo lockdow inglese, Andrea Masi, aquilano, stella del rugby. 95 volte in azzurro, cresciuto in nero verde. Dopo aver appeso le scarpette bullonate a causa di un incidente sul campo, si è ritirato dal mondo professionistico.

Vive a a Londra, con L’Aquila nel cuore e nell’accento, allenatore dell’Academy giallonera under 18 , è fresco di promozione alla Senior. Siamo stati messi in una sorta di cassa integrazione italiana, racconta Masi, inoltre i club hanno tagliato gli stipendi a giocatori e staff del 25%.

L’ex estremo della nazionale è a L’Aquila in vacanza con la sua famiglia, come ogni anno non si fa mancare il suo adorato golf al San Donato di Santi Di Preturo. Per avere il passaporto del Regno Unito, dove vive da anni, sta faticando più di quando doveva guadagnare la meta.

Prima o poi ce la farò, dice sorridendo . Sono positivo per natura, e sono sicuro che arriverà anche un nuovo progetto per far rinascere il rugby nella mia città.