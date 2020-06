L’AQUILA – Ancora qualche giorno di pioggia e rovesci ma la tendenza è verso il miglioramento a partire dalla giornata di mercoledì.

Secondo quando si legge sul portale Abruzzometeo.org, “la nostra penisola risulta ancora influenzata dall’arrivo di correnti fresche provenienti dai vicini Balcani che, nelle ultime ore, hanno determinato un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle regioni centrali, in particolare sul settore adriatico, dove la momento si registrano rovesci, soprattutto sulla nostra regione”.

Stessa situazione anche nella giornata di domani, con masse d’aria fresca che “continuerannoa raggiungere il centro-sud con una progressiva intensificazione dei venti di Tramontana, in particolare n su Abruzzo, Molise e Puglia”.

Annuvolamenti residui anche nella giornata di mercoledì, quando però “tornerà il bel tempo su gran parte della penisola, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione e temperature in aumento, nei prossimi giorni”.

“Alla base dei dati attuali – precisa il direttore del portale meteo Giovanni De Palma – da mercoledì arriva l’estate, con temperature in aumento ma i valori non risulteranno particolarmente elevati, non si prevedono ondate di calore sulla nostra penisola, almeno fino alla fine della settimana”.