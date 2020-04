L’AQUILA – Tanti e ripetuti gli esempi di gran cuore e solidarietà delle associazioni e dei singoli verso l’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. Al reparto di malattie infettive del San San Salvatore, diretto dal prof. Alessandro Grimaldi, sono arrivati dai territori dell’Alto Aterno e Tornimparte dispositivi per la santificazione degli ambienti interni. Ancora un sostegno, per chi è in prima linea e deve lavorare in sicurezza.